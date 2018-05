Al Museo Nivola di Orani (NU) si apre "Lo Spazio del Sacro"

Roma, 7 mag. - Al Museo Nivola di Orani (NU) si apre domani "Lo Spazio del Sacro", architetti e artisti per la Chiesa del Santo Volto di Gesù, fino al 17 giugno a cura di Achille Bonito Oliva, Oliva Sartogo. Nel 1998 gli architetti Piero Sartogo e Nathalie Grenon ricevettero la commissione per il progetto del Santo Volto di Gesù, una nuova chiesa destinata a sorgere a Roma, nella zona della Magliana, contesto stimolante e complesso.

La chiesa, costruita fra il 2003 e il 2006, accoglie un complesso di interventi artistici di grande suggestione, affidati a una serie di protagonisti dell`arte italiana: Carla Accardi, Chiara Dynys, Eliseo Mattiacci, Mimmo Paladino, Piero Ruffo, Marco Tirelli e Giuseppe Uncini.

Il progetto, fondato su una relazione diretta tra opera d`arte e spazio architettonico, esplora i legami tra espressione del sacro ed espressione artistica, così come tra dimensione etica e dimensione estetica. Come afferma Achille Bonito Oliva, "questo è il miracolo di una artitettura, frutto dell`intreccio di un contemporaneo che sceglie linguaggi di sconfinamento per parlare del nostro destino nelle forme di un nuovo umanesimo".

La mostra ricostruisce il progetto e presenta disegni e bozzetti degli interventi artistici. Una selezione di opere degli artisti coinvolti propone un confronto tra l`impegno di questi nel sacro e la ricerca da loro sviluppata autonomamente.

Di Chiara Dynys sono in mostra il modello tridimensionale del suo intervento costituito dalle due nuvole all'ingresso della parrocchia su cui sono riportati i testi di Sant'Agostino "Non c'è amore senza amore" e "Non c'è fede senza fede". L'artista presenta inoltre "Tutto Niente" e "North South", due libri in metacrilato colorato.