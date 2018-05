Rossi (Leu): democrazia M5S è "diretta" da Grillo e Casaleggio

Firenze, 7 mag. - Forse per "democrazia diretta", il Movimento Cinque Stelle intende "diretta da Grillo e Casaleggio2. Così, in un post su Facebook il presidente della Toscana, Enrico Rossi, esponente di Leu. "La sinistra - afferma Rossi - deve cominciare un nuovo corso lottando per la democrazia e contro il populismo della democrazia dei capi".

"Questa democrazia del cavaliere miliardario -prosegue Rossi- che convoca le riunioni a casa propria, dei leader e dei capi politici che vanno in tv la domenica a produrre svolte, a anticipare i risultati delle riunioni, a fare le ultime offerte non è affatto migliore né più efficace della democrazia dei partiti organizzati, dove si decidevano le strategie negli organismi dirigenti, nel confronto pubblico motivando e argomentando le scelte che erano poi vincolanti". "Ieri in tv Di Maio ha detto che se il M5stelle non otterrà quello che vuole `c'è il rischio di azioni non democratiche'. Un'affermazione grave ed eversiva -conclude Rossi- di cui la sinistra deve chiedere spiegazioni".