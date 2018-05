Trenitalia, Iacono: sui regionali si viaggerà come sugli Av

Roma, 7 mag. - Sui treni regionali si viaggerà come sull`Alta velocità. Lo afferma l`Ad di Trenitalia, società delle Fs, in un`intervista su QN in cui spiega che la società sta rivoluzionando il servizio regionale.

"Nel nostro piano industriale la priorità è rimettere a posto il trasporto regionale in cui operiamo. I pendolari in Italia sono 5,5 milioni, di questi 1,5 viaggiano con Trenitalia ogni giorno", dice l'Ad.

Quando entrò in Ferrovie 25 anni fa, fresco di laurea in Ingegneria civile, Orazio Iacono voleva progettare ponti e gallerie. Alla fine si è ritrovato a fare l`amministratore delegato di Trenitalia. Niente gallerie: bisogna gestire 28mila dipendenti, 7mila treni al giorno, 600 milioni di viaggiatori all`anno.

Trenitalia è una delle macchine industriali più complesse del paese. Come ci è arrivato? «Sono entrato nelle FS dopo la laurea nel 1993 con uno stage, stuzzicato dall`Alta velocità. Poi ho fatto altri studi, fra cui il master in Business administration al Politecnico di Milano. E ho lavorato in RFI, prima di passare a Trenitalia», racconta.

La passione per la Tav non si perde però. «Per me è l`opera più importante del paese dopo l`Autostrada del sole», precisa.

Trenitalia è anche le tratte regionali. C`è molto da fare? «Sì, molto. E nel nostro piano industriale - spiega - la priorità è rimettere a posto il trasporto regionale in cui operiamo. I pendolari in Italia sono 5,5 milioni, di questi 1,5 viaggiano con Trenitalia ogni giorno. Il resto su altre ferrovie locali».

"Le Regioni ci hanno ridato fiducia e con alcune (Emilia-Romagna, Veneto e Liguria ) abbiamo già sottoscritto contratti di servizio lunghi (15 anni e oltre) che ci permettono di pianificare investimenti importanti. Presto firmeremo analoghi contratti con altre Regioni. Vogliamo garantire a chi viaggia sul regionale qualità e comfort pari a quello dell`Alta velocità", conclude.