Concerto al Cremlino, tra i cantanti c'è anche una voce italiana

Mosca, 7 mag. - Concerto al Cremlino e tra i cantanti c'è anche una voce italiana. Si tratta di Luca Lattanzio, invitato a partecipare al concerto dello scorso 5 maggio. L'artista, attivo da anni in Russia, si dice fiero di aver avuto l'onore di rappresentare l'Italia. Ha cantato la celebre canzone Russa "Katiuscia" sia in italiano che in russo, accompagnato dal celebre coro dell'Armata Rossa e dalla grande orchestra del Cremlino. "Una grande emozione dopo anni di lavoro e studio all'estero" ha detto. "Un momento della mia carriera che ricorderò per sempre" ha aggiunto.

L'esibizione molto applaudita ed apprezzata dal pubblico in sala verrà trasmessa sul primo canale della Tv russa in prima serata davanti a oltre 60 milioni di telespettatori.