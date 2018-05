Roma, 7 mag. - Air France in caduta libera alla Borsa di Parigi. Il titolo registra una perdita del 13% dopo le dimissioni di venerdì scorso dell'Ad e dopo le dichiarazioni del ministro dell'economia francese Bruno La Maire il quale ieri ha detto che "è in gioco la sopravvivenza della compagnia e che "non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti".