Gb, Johnson: Trump non abbandoni accordo su nucleare Iran -2

Roma, 7 mag. - "In questa delicata congiuntura, sarebbe un errore abbandonare l'accordo nucleare e rimuovere le restrizioni che pone sull'Iran", ha scritto Johnson sul New York Times. Il ministro ha ricordato che agli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono stati concessi ulteriori poteri per monitorare gli impianti nucleari iraniani, "aumentando la probabilità che essi individuassero qualsiasi tentativo di costruire un'arma" nucleare.

"Ora che queste restrizioni" all'Iran "sono in corso, non vedo alcun vantaggio nel metterle da parte: solo l'Iran guadagnerebbe dall'annullare le restrizioni sul suo programma nucleare", ha scritto Johnson, aggiungendo: "Credo che mantenere i vincoli dell'accordo sul programma nucleare iraniano contribuirà anche a contrastare il comportamento aggressivo regionale di Teheran. Sono sicuro di una cosa: ogni alternativa disponibile è peggiore, la via più saggia sarebbe quella di migliorare le restrizioni piuttosto che interromperle".

