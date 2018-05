Gb, Johnson: Trump non abbandoni accordo su nucleare Iran

Roma, 7 mag. - La Gran Bretagna ha fatto appello oggi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump a non abbandonare l'accordo sul nucleare iraniano, ritenendo che pur non essendo perfetto non esiste un'alternativa migliore.

L'invito a Trump è giunto direttamente dal ministro britannico degli Affari esteri Boris Johnson, tramite un editoriale sul New York Times, in vista di un incontro con i funzionari dell'amministrazione statunitense a Washington.

Trump ha minacciato di ritirarsi dall'accordo il 12 maggio, data in cui l'inquilino della Casa Bianca sarà chiamato a pronunciarsi sull'eventuale rinnovo. Il presidente Usa ha chiesto agli alleati europei del suo Paese "di aggiustare i terribili difetti" dell'intesa: in caso contrario, ha aggiunto, deciderà di ripristinare le sanzioni all'Iran, alleggerite proprio sulla base della storica intesa.

(fonte afp)(Segue)