Putin, insediamento 4.0 al Cremlino. Occhi puntati sugli ... -2

Mosca, 7 mag. - Al Gran Palazzo questa mattina c'è un gran fervore. La cerimonia sarà la quarta nella carriera politica di Putin, che guiderà il paese per i prossimi sei anni. Putin divenne presidente nel 2000 e nel 2004 fu rieletto per un nuovo mandato. Non ha partecipato alle elezioni del 2008 perché, secondo la Costituzione, la stessa persona non può candidarsi per tre mandati consecutivi. Sostenendo Dmitry Medvedev come candidato alla presidenza, Putin ha assunto la carica di primo ministro nel maggio 2008. Nello stesso anno, la Costituzione è stata modificata, secondo la quale il presidente è ora eletto non per quattro, ma per sei anni.

Putin ancora una volta è diventato capo di stato nel 2012 e nel 2018 ha vinto le elezioni con un sostegno record: per lui hanno votato oltre 56,4 milioni di elettori. Dopo l'insediamento, il presidente ha il diritto di presentare alla Duma di Stato la candidatura del primo ministro affinché venga presa in considerazione e votata. E questa volta molti si attendono novità dal nuovo governo.

Alcune novità però avvolgono questo quarto insediamento. Per la prima volta Putin assume la carica di presidente come scapolo, dopo il divorzio nel 2013 dalla sua ex moglie Lyudmila. Inoltre quando il predecessore Boris Eltsin entrò in carica, la cerimonia si svolse nel Palazzo dei Congressi del Cremlino, ed è solo dal 2000 che si tiene nelle sale di rappresentanza del Gran Palazzo del Cremlino: Andrea, Alessandro e San Giorgio.

Alla cerimonia, presenziano membri del governo, i deputati della Duma e il Consiglio della Federazione, i capi dell'amministrazione presidenziale, i giudici della Corte costituzionale, il corpo diplomatico.

