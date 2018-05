Putin, insediamento 4.0 al Cremlino. Occhi puntati sugli ospiti

Mosca, 7 mag. - Tutto è pronto al Gran Palazzo del Cremlino per il giorno dell'insedimento del presidente della Russia Vladimir Putin, eletto a marzo per il quarto mandato presidenziale con una percentuale molto significativa di oltre il 76 per cento.

La cerimonia di insediamento inizierà al Cremlino a mezzogiorno locale (le 11.00 in Italia) e durerà circa un'ora. Si prevede uno scenario tradizionale, con alcune differenze rispetto al passato. Lo scenario è sempre lo stesso: il presidente eletto attraversa tre grandi sale che accolgono gli ospiti, sale sul podio e con la mano destra su una copia della Costituzione, pronuncia il giuramento.

Subito dopo si rivolge ai cittadini con un breve messaggio, ed esce sulla Piazza delle cattedrali, all'interno delle mura del Cremlino.

Si è fatto in questi giorni un gran parlare di chi ci sarà, e chi no. Tra gli invitati alla grande cerimonia (secondo le "ipotesi" di alcuni media russi, compreso Moskovskij Komsomolets) veniva dato l'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, che però è oggi atteso proprio alle 11 al Quirinale. Con alta probabilità, sarà possibile vedere l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder.

(segue)