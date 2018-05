Libano, concluse elezioni politiche: bassa l'affluenza

Beirut, 7 mag. - Si sono svolte ieri in Libano le prime elezioni politiche da quasi un decennio a questa parte, un voto che ha mobilitato poco la popolazione e che non dovrebbe sconvolgere la ripartizione del potere tra i principali partiti in lizza.

Le urne si sono chiuse alle 19 di ieri (le 18 italiane) e solo il 49,2 per cento dei 3,7 milioni di elettori aveva esercitato il proprio diritto al voto: nel 2009 si era arrivati al 49,2 per cento, ha indicato il ministro degli Interni, Nohad Machnouk.

Una debole affluenza registrata malgrado la nuova legge elettorale, basata sul sistema proporzionale, sia stata adottata l'anno scorso e circa 800mila nuovi elettori avessero diritto al voto. "La legge doveva generare un tasso di partecipazione più elevato che nel 2009", si è lamentato Machnouk. Ma "né gli elettori né i responsabili dei seggi hanno ancora familiarità con questa nuova legge, cosa che ha rallentato il processo di voto", ha aggiunto.

(fonte AFP)