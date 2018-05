Libano, Hezbollah chiede prolungamento orario apertura seggi

Beirut, 6 mag. - Il movimento sciita libanese Hezbollah ha chiesto oggi alle autorità di prolungare di due ore l'orario di apertura dei seggi elettorali, in considerazione della scarsa affluenza alle urne. I libanesi votano oggi per le legislative, le prime da oltre nove anni. La chiusura dei seggi era prevista alle 19 ora locale, le 18 in Italia.

Anche il presidente libanese Michel Aoun ha evocato la possibilità di un prolugamento delle operazioni di voto parlando alla tv: "Se sarete all'interno dei seggi, la chiusura sarà prorogataa per consentire a tutti di votare". A metà giornata l'affluenza alla urne era appena del 24,5% secondo il ministero degli Interni. (fonte afp)