Ilva, Calenda: contratto superato da lettera impegno AmInvest Co

Roma, 6 mag. - "1) Il contratto è superato da una lettera di impegno su 10.000 dipendenti per tutta la durata del piano rilasciata prima dell`aggiudicazione; 2)tutto noto dal giorno dell`aggiudicazione, vedi rassegna stampa; 3)oltre la durata del piano il governo non ha poteri di sorveglianza". Lo ha scritto su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in merito al contratto di affitto con obbligo di acquisto siglato dalle società del gruppo Ilva e da Am InvestCo Italy.

Calenda ha poi aggiunto che "1) 10.000 è il minimo garantito; 2) l`accordo sindacale PARTE da quel numero; 3) chi non viene assunto da AmInvestco rimane nell`AS per bonifiche e servizi in outsourcing".