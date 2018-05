M.O., sale a 3 bilancio palestinesi uccisi a confine Gaza

Gaza, 6 mag. - Tre palestinesi sono stati uccisi oggi alla frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele dai colpi sparati dai soldati israeliani. Inizialemente tanto l'esercito di Isrele che fonti palestinesi avevano parlato di due morti.

In un nuovo comunicato l'esercito afferma che un "gruppo di quattro terroristi si è avvicinato alla barriera di sicurezza alla frontiera per infiltrarsi in territorio israeliano per compiere un attacco". I soldati hanno aperto il fuoco uccidendone tre. Vicino al corpo di uno dei palestinesi uccisi è stato ritrovato uno zaino contenente una macchina fotografica, un'accetta, una maschera per ossigeno, delle pinze e dei guanti. Vicino a un altro corpo sono state ritrovate due bottiglie di benzina. (fonte afp)