Velisti dispersi, Pastorino (Leu): vicenda poco chiara

Roma, 6 mag. - "Le ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea devono riprendere immediatamente. Non è comprensibile che il Portogallo abbia terminato le attività dopo pochi giorni, all`improvviso, e senza dare spiegazioni plausibili. La Farnesina deve esigere rispetto, insistendo sulla richiesta di informazioni e sulla ripresa delle ricerche". Lo dichiara il deputato di Liberi e Uguali, Luca Pastorino, esponente di Possibile, commentando la decisione del ministero degli Esteri.

"Anche un`autorità in materia come Giovanni Soldini - aggiunge Pastorino - ha spiegato che bisogna riprendere le ricerche, estendendo l`area, visto che i portoghesi hanno controllato solo una zona ridotta. Questa vicenda, oltre al dramma di due persone e delle loro famiglie, sta assumendo contorni poco chiari, come l`ipotesi di una nave vicina alla barca di Revello e Voinea. Serve perciò trasparenza da parte delle autorità di Lisbona".