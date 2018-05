Governo, Cattaneo(Fi): centrodestra pronto a presentarsi in Aula

Roma, 6 mag. - "Il centro-destra chiede di poter formare un governo che si presenti di fronte alla Camere. Siamo fiduciosi che con il voto in Aula possa emergere una via d`uscita. Siamo pronti. Fra l`altro se non dovesse nascere un Governo ci si troverebbe di fronte ad un drammatico aumento dell`IVA al 25%. Bisogna dare risposte alle famiglie e alle imprese, mettendo in sicurezza i conti. Bisogna essere responsabili". Lo ha detto intervento a TGCOM24 Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi.