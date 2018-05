Di Maio: per conti in ordine pronti a manovrina luglio-settembre

Roma, 6 mag. - "E' da scongiurare assolutamente" il rischio che si vada all'esercizio provvisorio che porterebbe l'aumento dell'Iva. Così il capo politico di M5S, Luigi Di Maio, parlando a In Mezz'ora su Rai 3.

"Noi oggi abbiamo certezza che il Parlamento sta lavorando nella commissione speciale, il governo presentato un Def e in quel documento lo analizzeremo come Parlamento. Ora bisogna fissare con una legge quello che prevediamo nel documento e questo lo si può fare con un decreto legge manovrina sia a luglio, sia a settembre, nel caso di elezioni ad ottobre, e quello noi saremmo disponibili a sostenerlo perchè l'obiettivo è scongiurare l'aumento dell'Iva". Quindi, ha proseguito Di Maio, "c'è tutta la disponibilità del Movimento a tenere i conti in ordine. L'unica cosa in cui non mi voglio lanciare è che per tenere i conti in ordine con le procedure ordinarie dobbiamo tollerare governi che non rappresentino il popolo italiano".

"Ci sarebbe la disponibilità con il ministro attualmente in carica per gli affari correnti a gestire questa emergenza anche perché questo governo Gentiloni comunque ha fatto dei decreti legge in questi giorni, su Alitalia e su Ilva". Alla domanda se preferirebbe allora la prosecuzione del governo Gentiloni rispetto a un governo tecnico, Di Maio ha risposto: "No aspetti un attimo. Il Presidente vorrebbe mandare alle Camere un governo pur sapendo che non avrebbe la maggioranza? Vedremo domani. Sarebbe comunque un governo in carica per gli affari correnti e che non potrebbe fare nulla come il governo Gentiloni".