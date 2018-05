Di Maio: se 11 mln restano con 2 di picche rischio per democrazia

Roma, 6 mag. - Se il M5S ha condiviso "alcune regole" come il "dialogare con gli altri perché non abbiamo la maggioranza assoluta e si riceve solo il 2 di picche il vero grande rischio è che una forza politica come la nostra cominci ad allontanarsi dalla democrazia rappresentativa". Così il capo politico di M5S, Luigi Di Maio, parlando a In Mezz'ora su Rai 3.

Un rischio che non riguarda gli "esponenti" del Movimento ma "c'è il rischio che si dica che è il fallimento della democrazia rappresentativa, quello che si crea non è un'ingiustizia, è la disaffezione alle istituzioni della Repubblica che può sfociare in tante cose. Non voglio minacciare nulla perché io scongiuro qualsiasi tipo di azione non democratica, ma c'è questo rischio che tutta la gente che crede in questo Movimento cominci a non credere più nelle istituzioni in quanto tali".

Che il Movimento sia "un argine a derive è chiaro".