Turchia, Erdogan: nuove operazioni militari oltre frontiera

Istanbul, 6 mag. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che la Turchia lancerà "nuove operazioni" militari oltre frontiera come quelle nel Nord della Siria contro i jihadisti dell'Isis e contro le milizie curde. Non ha però precisato in quale paese.

"Per bonificare le sue frontiere dai gruppi terroristici, la Turchia lancerà delle nuove offensive sull'esempio di Scudo dell'Eufrate e Ramoscello d'Ulivo", ha dichiarato Erdogan, delineando da Istanbul le grandi linee del programma del suo partito Giustizia e Sviluppo (AKP) in vista delle elezioni anticipate del 24 giugno. (fonte afp)