Roma, 6 mag. - "Al di là delle figure che individuerà il Presidente, non sono persone che hanno una connessione con il Paese. Non è né un pregiudizio nei confronti del governo del presidente né verso i tecnici ma io credo molto nel fatto che ci debbano essere governi politici", ha proseguito.

"Per il governo del Presidente - ha puntualizzato Di Maio - oggi non ci sono i numeri, perché se noi non si siamo e a quello che sento non c'è neanche la Lega di Salvini non c'è una maggioranza".