Governo, Di Maio: ogni sforzo per soluzione politica a Mattarella

Roma, 6 mag. - "Chi ci ha seguito sa bene che noi ci abbiamo provato in tutti i modi e stiamo provando in tutti i modi a dare una soluzione politica al lavoro del presidente". Così il capo politico di M5S, Luigi Di Maio, parlando a In Mezz'ora su Rai 3 della questione Rai.

"Il presidente della Repubblica va per esclusioni, se ci sono delle condizioni prende delle decisioni, se non ci sono soluzioni interviene lui. Quello che abbiamo provato a fare negli ultimi sessanta giorni è non mettere in condizione il presidente di assumere scelte autonome per dare un governo a questo Paese. Se lui è arrivato a questo punto è perché noi forze politiche non abbiamo trovato una intesa. Ci sto riprovando. Ma se da questa trasmissione dovesse uscire che Di Maio sta minacciando il Quirinale lo smentisco qui perché il presidente della repubblica non solo lo conosco come garante e non voglio fare pressione al presidente della Repubblica", ha concluso Di Maio.