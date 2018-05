Di Maio: governo politico M5S-Lega, no a governo del presidente

Roma, 6 mag. - L'unica possibilità alternativa ad andare alle urne è un "governo politico M5S-Lega" con un premier scelto da Di Maio e Salvini. "Non possiamo votare la fiducia ad un governo del presidente, voteremmo contro". Così il capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio a In Mezz'ora su Rai 3.

"Rendere persone che nessuno ha votato e metterle lì, che nessumo conosce e nessuno prevedeva il Movimento non c'è. Se siamo in grado di fare un governo bene altrimenti parte un governo tecnico che noi non voteremo", ha detto Di Maio.