Di Maio: pronti alle urne se da vertice centrodestra chiusura

Roma, 6 mag. - Se dal vertice di stasera a Palazzo Grazioli "dovesse arrivare un'altra chiusura il Movimento Cinque Stelle non avrebbe problemi a tornare al voto". Così Luigi Di Maio, capo politico del Movimento cinque Stelle, a In mezz'ora su Rai 3, il quale si è detto ottimista sui "sondaggi".

Di Maio ha confermato l'impossibilità per il Movimento di prefigurare un governo con il conivolgimento di Silvio Berlusconi ma ha aggiunto che su eventuali sostegno esterni o altri scenari su Fi ha aggiunto che per ora "non ho ricevuto nessuna proposta". oltre non si va