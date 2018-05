Parigi, 6 mag. - La direzione di Air France prevede di assicurare "circa l'85%" dei voli domani, quattordicesimo giorno non consecutivo di sciopero. Il gruppo, il cui ad Jean-Marc Janaillac è in procinto di lasciare, prevede di assicurare il 99% dei voli a lunga tratta, l'80% di quelli di media distanza da e verso l'aeroporto parigino Roissy-Charles de Gaulle, e l'87% dei voli brevi da Orly e in provincia. (fonte afp)