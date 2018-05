Roma, 6 mag. - "Attendiamo con profondo rispetto l`esito delle consultazioni di domani. Da parte di Forza Italia c`è sempre stata e ci sarà la disponibilità a garantire una guida di governo al Paese. Non siamo per soluzioni forzate o antidemocratiche ma tantomeno per la politica dell`irresponsabilità". Lo ha dichiarato Laura Ravetto di Forza Italia ai microfoni del Tg1.