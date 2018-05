Trump a spie israeliane:screditate Obama su accordo Iran (Observer)

Roma, 6 mag. - La squadra del presidente americano Donald Trump avrebbero dato l'incarico a un'agenzia investigativa privata israeliana di trovare "materiale sporco" riguardante i più stretti collaboratori di Obama nei negoziati per l'accordo sul nucleare con l'Iran, con l'obiettivo di screditarli. Lo rivela oggi l'Observer, il domenicale del Guardian.

Alcuni collaboratori di Trump avrebbero contattato nel maggio di un anno fa le spie israeliane - poco dopo il viaggio a Tel Aviv del presidente Usa - per "gettare fango" su Ben Rhodes (uno dei principali consiglieri per la sicurezza di Obama) e su Colin Kahl (assistente del vicepresidente democratico Joe Biden), un tassello di un complesso piano orchestrato per poter distruggere l'accordo sul nucleare con Teheran raggiunto nel 2015.

Secondo i documenti visionati dall'Observer, le spie israeliane avevano il compito di scavare nella vita personale e nella carriera politica di Rhodes e di Kahl: frugare nei loro rapporti privati, su eventuali contatti con lobbisti iraniani, verificare possibili vantaggi personali o politici ottenuti grazie all'accordo. Ma anche scoprire eventuali favori o fughe di notizie verso i media per comprare articoli favorevoli all'accordo.