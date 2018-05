Kabul, 6 mag. - Un'esplosione in un centro di registrazione elettorale nell'Est dell'Afghanistan ha ucciso e ferito almeno un trentina di persone. La bomba è stata piazzata all'interno di una tenda utilizzata come centro di registrazione nel cortile di una moschea, ha spiegato il capo della polizia provinciale di Khost, Hanan Zadran: "C'era tanta gente che, uscita dalla moschea, era venuta per registrarsi". (fonte afp)