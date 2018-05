India, arrestato principale sospetto di stupro e omicidio 16enne

Nuova Delhi, 6 mag. - La polizia indiana ha arrestato il principale sospetto dello stupro di gruppo di una ragazza di 16 anni, poi arsa viva dagli stessi aggressori. Anche il capo villaggio è stato arrestato, mentre ai familiari della vittima è stata garantita una speciale protezione. Dhanu Bhuiyan è stato ritrovato nascosto nella casa di alcuni parenti in un lontano distretto nello stato orientale di Jharkhand.

"Il prinicpale sospetto è stato arrestato nella casa dei parenti in cui si nascondeva. Abbiamo anche disposto un'autopsia per la vittima", ha detto l'ispettore di polizia Shambhu Thakur, "lavoriamo sul caso e promettiamo alla famiglia che i colpevoli non saranno risparmiati". Thakur ha detto anche che il capo villaggio è stato arrestato dopo che "aveva annunciato la punizione (degli aggressori) che ha portato all'omicidio". Finora sono 15 in totale le persone arrestate. Alla famiglia della ragazza verrà versato un risarcimento di 100.000 rupie, pari a 1.500 dollari. (segue)