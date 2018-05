Governo, Cassinelli (Fi): centrodestra compatto da Mattarella

Roma, 6 mag. - "Il centrodestra sarà compatto davanti al presidente Mattarella con Berlusconi leader di quell`Italia moderata che chiede a gran voce una soluzione allo stallo istituzionale". Lo dichiara l`onorevole Roberto Cassinelli (Fi) in vista delle consultazioni.

"Gli italiani chiedono risposte concrete a problemi concreti. Lo hanno espresso in modo chiaro col risultato delle elezioni vinte dalla nostra coalizione. Un immobilismo che non ci possiamo permettere, come non ci possiamo permettere di tornare al voto subito perdendo altro tempo prezioso. E' l'ora della responsabilità, spetta al centrodestra governare l`Italia", conclude.