Alitalia, M5S: dobbiamo vederci chiaro in gestione commissariale

Roma, 6 mag. - Sulla gestione commissariale di Alitalia il Movimento Cinque Stelle vuole "vederci chiaro" e annuncia di voler proporre un giro di audizioni nella commissione parlamentare speciale sugli atti di governo e, "se necessario", è pronto a mettere in piedi tavoli tecnici ad hoc. Così sul blog delle Stelle dove, tra l'altro, si fa notare che "Luigi Gubitosi è entrato nel Cda di Tim, collezionando quindi una nuova poltrona, e un nuovo incarico".

"Secondo noi non è con i colpi di scure che si può rilanciare un`azienda del trasporto aereo, ma con investimenti e rinnovate politiche industriali. Del resto i dati sulla crescita del settore del trasporto aereo, che hanno tutti il segno "+" davanti, debbono per forza invitarci ad una riflessione: perché in un segmento in così forte espansione Alitalia continua a perdere milioni su milioni di euro? Sull`operato della struttura commissariale bisogna vederci chiaro".