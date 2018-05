Alitalia, M5S: sì a proroga, è atto responsabilità

Roma, 6 mag. - Per Alitalia "il sì alla proroga è un atto di responsabilità". Così, sul blog delle Stelle, scrive il Movimento.

"In questi giorni è all`esame della commissione speciale del Senato il decreto predisposto dal Consiglio dei Ministri che sposta al prossimo 31 ottobre i termini per un`eventuale vendita e al 15 dicembre quelli per la restituzione del prestito ponte da 900 milioni. Come MoVimento 5 Stelle, riteniamo doveroso dare l`ok a questa proroga nel rispetto dei tanti lavoratori della compagnia che vivono appesi a un filo", si sottolinea precisando che l'ok a decisione dell'esecutivo Gentiloni "non" significa che "spingiamo per la vendita a qualsiasi costo. Troppe volte negli ultimi mesi si è parlato di eventuali ristrutturazioni con conseguenti tagli a mani basse ai posti di lavoro".