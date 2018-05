Iran, Rohani: Usa si pentiranno "come non mai" se ricusano accordo

Teheran, 6 mag. - L'Iran ha messo in guardia Washington che si pentirà "come non mai" se dovesse decidere di ricusare l'accordo internazionale sul nucleare iraniano, raggiunto nel luglio 2015, come minacciato dal presidente Donald Trump.

"Se gli Stati Uniti abbandonano l'accordo nucleare vedrete ben presto che se ne pentiranno come non mai nella storia", ha dichiarato il presidente Hassan Rohani in un discorso pronunciato a Sabzevar, nel Nord-ovest dell'Iran, ritrasmesso dalla televisione pubblica. (fonte afp)