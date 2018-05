Ceccanti (Pd): illuso chi pensava ad alleanza con Di Maio

Roma, 6 mag. - "Chiunque abbia pensato a una nostra alleanza con Di Maio si era illuso. Era evidente fin dall`inizio che delle tre minoranze le due più vicine, per stare ai programmi elettorali, erano il centrodestra a trazione leghista e il M5S". Così il deputato Pd Stefano Ceccanti in un`intervista a giornali locali del gruppo Agl.

"Come Pd, scartando le intese impossibili, siamo disposti a una convergenza tra diversi, rispondendo a un`iniziativa del Presidente", ha aggiunto.

"I Governi del Presidente - prosegue Ceccanti - nascono senza esclusioni preventive. Se gli appoggi sono comunque sufficienti, partono. Se non lo sono, si va fatalmente a uno scioglimento di cui saranno tenuti a rispondere gli irresponsabili" con elezioni che secondo Ceccanti per motivi tecnici diventano possibili "da fine settembre".

Quanto alle ipotesi di riforma elettorale Ceccanti conclude che "siccome siamo in un sistema con tre minoranze non coalizzabili il problema è costituzionale. Se si vuole passare per un premio è necessario reintrodurre una forma di ballottaggio nel rispetto della giurisprudenza costituzionale".