Pd, Martina: non siamo partito padronale, riscriviamo progetto

Roma, 6 mag. - "Non credo alla scissione del Pd ma non sottovaluto affatto il momento, molto delicato. Occorre lavorare subito a una riprogettazione profonda del partito". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in una intervista al Corriere della Sera.

"Non siamo un partito padronale. io vado avanti con la tenacia e la passione di sempre. In assemblea ci sarò e non mi tirerò certo indietro. Occorre riscrivere il progetto del Pd anche radicalmente. Poi i delegati decideranno. All`assemblea decideremo se andare a congresso o se eleggere direttamente il segretario. Non decide uno, è uno scelta collettiva. Perche` a noi serve un vero lavoro costituente".