Martina(Pd): con M5s era sfida, errore dire corsa a poltrone

Roma, 6 mag. - "La nostra Direzione è stata un momento vero. So bene che è stato un passaggio delicato e non mi nascondo che la sfida dell`unità vada confermata ogni giorno. Non mi stancherò mai di lavorare per la collegialità e il rilancio del Pd". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in una intervista al Corriere della Sera.

Sulla chiusura al confronto con i Cinque Stelle, Martina ricorda che "quel tentativo era frutto di un mandato preciso. E penso ancora che fosse giusto sfidare al confronto i Cinque Stelle sul terreno del cambiamento. Non era una resa, ma un rilancio. Ora quel passaggio si è esaurito e siamo in un altro scenario. Sono rimasto sorpreso quando ho sentito dire che il confronto sarebbe stato una `corsa alle poltrone`. Non scherziamo, usare queste parole è sbagliato".