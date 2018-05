Libanesi alle urne per legislative, la prima volta da nove anni

Beirut, 6 mag. - Urne aperte oggi in Libano per le elezioni legislative, le prime da nove anni. Un voto dal quale non si attendono grandi novità, piuttosto la conferma del fragile equilibrio politico fra i partiti già al potere.

I seggi hanno aperto alle 9, ora italiana, per i 3,7 milioni di elettori chiamati a rinnovare 128 seggi del Parlamento. Fin dall'alba si sono formate delle file davanti ai seggi nella capitale Beirut, in un'atmosfera piuttosto distesa, nonostante la massiccia presenza di polizia e soldati, circa 30mila uomini. I seggi chiuderanno alle 18 ora italiana. (fonte afp)