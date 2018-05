Russia, oltre 1.600 arresti in 26 città in proteste anti-Putin

Mosca, 5 mag. - Sono quasi 1.600 le persone arrestate oggi in Russia nel corso delle manifestazioni antigovernative organizzate dal leader dell'opposizione Alexei Navalny, e non autorizzate dalle autorità, a due giorni dall'insediamento di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale. Lo stesso Navalny è stato arrestato a Mosca.

Secondo quanto riferito dall'organizzazione indipendente OVD-Info, gli arresti sono stati eseguiti in 26 città russe, di cui oltre 700 a Mosca e più di 230 a San Pietroburgo.