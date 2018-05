Siria, incontro mercoledì a Mosca tra Putin e Netanyahu

Roma, 5 mag. - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà mercoledì prossimo a Mosca il presidente russo Vladimir Putin "per discurere gli sviluppi regionali". E' quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dall'ufficio del premier e riportato dai media israeliani.

Si tratta del primo incontro tra Netanyahu e Putin dopo che Mosca ha accusato Israele per l'attacco missilistico messo a segno all'inizio di aprile contro l'aeroporto militare T-4, nei pressi della città siriana di Homs; sarà invece l'ottavo faccia a faccia tra i due leader degli ultimi due anni.

In un'intervista concessa due giorni fa al quotidiano russo Kommersant, il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, ha invitato la Russia a rispettare "i nostri interessi di sicurezza", sottolineando che Israele ha sempre tenuto in considerazione gli interessi russi in Siria. Israele "non interferirà negli affari interni siriani", ha aggiunto Lieberman, ma "quello che noi non consentiremo è che l'Iran trasformi la Siria in una testa di ponte avanzata contro di noi".