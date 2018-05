Parigi contro Trump: "Rispetti le vittime" degli attentati del 2015

Parigi, 5 mag. - La Francia ha espresso oggi "forte disapprovazione" e ha chiesto "rispetto per la memoria delle vittime" dopo che ieri il presidente americano Donald Trump ha usato gli attentati del 2015 a Parigi per difendere il diritto di portare un'arma.

"La Francia esprime la sua forte disapprovazione per le dichiarazioni del presidente Trump sugli attacchi del 13 novembre 2015 a Parigi e chiede rispetto per la memoria delle vittime", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Agnes von der Mühll, in un comunicato.

Ieri, intervenendo alla convention nazionale della National Rifle Association (Nra), la lobby delle armi, Trump ha criticato i Paesi che, come Francia e Regno Unito, hanno leggi severe sul porto d'armi, sostenendo che gli attacchi e gli accoltellamenti avrebbero potuto essere evitati se solo i cittadini fossero stati armati.