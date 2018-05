Governo, Gelmini: tornare alle urne sarebbe assurdo

Roma, 5 mag. - "Basta con i teatrini, la campagna elettorale è finita da un pezzo: è giunta l'ora della responsabilità. Serve un governo, serve dare risposte ai cittadini. Lunedì ascolteremo il presidente della Repubblica, Mattarella, e proveremo a trovare una soluzione allo stallo. Partiamo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e poniamo come primi punti l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, alla moneta unica e un pieno riconoscimento nell'Alleanza Atlantica". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, secondo la quale "un immediato ritorno alle urne sarebbe assurdo. Noi di Forza Italia siamo pronti a lavorare per affrontare le emergenze su lavoro, pensioni, fisco, sicurezza e immigrazione. Siamo pronti a lavorare per bloccare subito l'aumento dell'Iva. Basta perdite di tempo".