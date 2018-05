Governo, Crimi (M5S): chi ha votato Rosatellum responsabile stallo -2

Roma, 5 mag. - Grillo ha parlato di "colpo di stato alla rovescia"? Crimi spiega "tutte le forze politiche erano d'accordo per fare l'Italicum per mettere fuori il M5S poi noi siamo cresciuti nei sondaggi e questa legge non andava più bene, quindi hanno fatto il Rosatellum in 15 giorni, votata da tutti tranne che da noi, noi abbiamo portato i cittadini in piazza contro quella legge" perciò secondo i cinque stelle "ci sono persone che hanno casuato questa situazione: Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini che ha votato quella legge".

Per Crimi "tornare a votare in autunno significa non avere un governo che fa la finanziaria mentre se si vota a giugno avremo un governo a ottobre. Ma basta con le finte coalizioni come il centrodestra, si presentassero con un leader, un programma e una lista, quella è la sfida, non l'ammucchiata, altrimenti 'ti piace vincere facile?'".