Francia, in decine di migliaia a Parigi per "la festa a Macron"

Parigi, 5 mag. - Macron come Napoleone, Dracula, un re-banchiere e Margaret Thatcher: così decine di migliaia di persone hanno protestato oggi a Parigi contro le riforme volute dal presidente francese nel suo primo anno di permanenza all'Eliseo. Il corteo, intitolato "Facciamo la festa a Macron", è partito da piazza dell'Opera e si è concluso nel quartiere della Bastiglia, sotto la sorveglianza da circa 20.000 uomini delle forze di sicurezza, per il timore che si ripetessero le violenze avvenute il 1 maggio.

Secondo la polizia sono scese in piazza 40.000 persone, per gli organizzatori 160.000. "Non c'è stato l'enorme afflusso che avevavo previsto", ha detto il ministro dell'Interno Gerard Collomb, che ha poi denunciato un "attacco" a un furgone di Franceinfo radio nel quartiere della Bastiglia.

Rotto uno dei finestrini, è stata lanciata una bomba molotov all'interno del veicolo: "Fortunatamente dentro non c'erano giornalisti", ha aggiunto il ministro.