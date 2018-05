Crimi: con no di Lega e M5S impossibile fare governo tecnico

Roma, 5 mag. - "Oggi un governo tecnico non è possibile farlo. L'ultimo governo tecnico è stato quello Monti-Fornero e per quello ancora i cittadini piangono, anche Salvini ha detto no, in teoria, perciò non può partire, non avrebbe la fiducia del Parlamento". Lo ha detto Vito Crimi del M5S, presidente della commissione Speciale al Senato, a L'intervista di Maria Latella su Skytg24.

"Il voto è l'ultima chance ovviamente se c'è una soluzione politica va bene sennò si va al voto, noi di soluzioni ne abbiamo presentate tante e tutte sono state rimbalzate oggi proponiamo il voto", ha aggiunto Crimi.

Infine sulle probabilità dei possibili esiti il senatore pentastellato ha detto: "sono metà e meta, tra un accordo Di Maio e Salvini e il voto subito. Anche il 24 giugno, perchè no? Ci sono giorni sufficienti, credo che Mattarella troverà una soluzione ma un governo tecnico non avrà la fiducia del Parlamento, o c'è una soluzione politica o si va al voto, non si può attendere ancora".