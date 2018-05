Ilva, Mittal-commissari: 10mila assunti ma poi restano in 8.500

Roma, 5 mag. - "Diecimila persone assunte, ma solo per la durata del piano industriale, poi saranno 8500; assunzioni con esclusione di continuità con il passato: sono alcuni dei punti del contratto di affitto con obbligo di acquisto siglato dalle società del gruppo Ilva e da Am InvestCo Italy il 28 giugno 2017". E' quanto si legge sul Secolo XIX, che ha avuto la possibilità di leggere il contratto.

Nell`arco del piano, prosegue il quotidiano, "Am non può licenziare, ma può incentivare l`esodo e avvalersi degli ammortizzatori sociali; la violazione dell`obbligo dei livelli occupazionali comporta una penale di 150mila euro per dipendente licenziato. Il prezzo dell`aggiudicazione è stato fissato a 1,8 miliardi di euro, mentre quello dell`acquisto verrà calcolato con la valutazione del magazzino, dei debiti e dei crediti: l`acquisto è comunque subordinato al verificarsi di una serie di condizioni legate, tra l`altro, alle pendenze giudiziarie".

L`atto, si legge sul Secolo XIX, "contiene ogni singolo elemento dell`operazione, dal potere di firma di Am InvestCo, la cordata guidata da ArcelorMittal, ai piani industriali e ambientali, dalle fonti di finanziamento ai sequestri della magistratura, dalle perizie alla documentazione della Commissione europea. Ciò che emerge conferma quanto denunciato dalle organizzazioni dei lavoratori, che hanno abbandonato il tavolo della trattativa al ministero lamentando il fatto che il negoziato sia 'ingabbiato' da quanto già stabilito nel contratto".