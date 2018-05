Governo, Crimi: Salvini ancora credibile? vogliamo vedere fatti

Roma, 5 mag. - "La proposta di Salvini è abbastanza in ritardo, va presa in considerazione ma è in ritardo e poi è credibile? E' il Salvini di un mese fa o di un giorno fa? o quello che diceva mai con Berlusconi due anni fa?". Lo ha detto Vito Crimi del M5S, presidente della commissione Speciale al Senato, a L'intervista di Maria Latella su Skytg24 a proposito della proposta del leader della Lega di fare un governo fino a dicembre.

"Noi avevamo detto sediamoci a un tavolo e discutiamo dei temi e non di poltrone, Luigi Di Maio e Salvini e basta. Perchè ci è stato detto no? Perchè il terzo in comodo, Berlusconi, ha detto no. Una proposta che abbiamo fatto un mese fa. E' credibile Salvini oggi quando dice queste cose? Vogliamo vedere la prova dei fatti prima che gli annunci", ha aggiunto Crimi.