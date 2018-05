Governo, Crimi (M5S): chi ha votato Rosatellum responsabile stallo

Roma, 5 mag. - "La responsabilità dello stallo è di una legge elettorale scritta e votata da Pd, Fi e Lega, noi siamo stati gli unici a presentare un ventaglio di soluzioni politiche reali e non siamo stati fermi su una posizione, l'unica condizione che abbiamo posto è il no a Berlusconi. Abbiamo presentato a Mattarella l'opportunità di aprire a più scenari possibili ma i partiti hano detto no". Lo ha detto Vito Crimi del M5S, presidente della commissione Speciale al Senato, a L'intervista di Maria Latella su Skytg24.