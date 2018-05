Roma, 5 mag. - "Il vincolo dei due mandati non è mai stato messo in discussione, noi non abbiamo mai posto la questione, abbiamo delle regole, c'è un garante che è Grillo, solo lui eventualmente potrà prendere decisioni di questo tipo, ma nessuno di noi ha fatto richiesta, se si rivota nel 2018 io tonro al mio lavoro". Lo ha detto Vito Crimi del M5S, presidente della commissione Speciale al Senato, a L'intervista di Maria Latella su Skytg24.