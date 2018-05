Iraq, candidato alle elezioni l'uomo che lanciò scarpe contro Bush -2

Baghdad, 5 mag. - Il 14 dicembre 2008 Al-Zaidi lanciò le sue scarpe contro Bush, artefice della guerra in Iraq, gridando: "Cane, questo è il bacio di addio del popolo iracheno". Condannato a un anno di carcere per "aver aggredito un capo di Stato in visita ufficiale", al-Zaidi, considerato da molti un eroe, venne rilasciato dopo nove mesi per buona condotta. Uscito di carcere fuggì in Libano dove ancora vive.

"Non rimpiango quanto fatto, al contrario rimpiango di non aver avuto un altro paio di scarpe", ha detto alla France presse.