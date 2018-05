Iraq, candidato alle elezioni l'uomo che lanciò scarpe contro Bush

Baghdad, 5 mag. - Il giornalista iracheno diventato famoso in tutto il mondo per aver scagliato le sue scarpe contro l'ex presidente americano George W. Bush, durante una conferenza stampa tenuta a Baghdad nel 2008, è candidato alle elezioni legislative in programma il prossimo 12 maggio.

"Voglio mandare in prigione tutti i politici ladri, per fargli rimpiangere le loro azioni, e confiscare tutti i loro beni", ha detto Muntazer al-Zaidi, candidato della lista "La marcia per le riforme", che comprende i sostenitori del leader sciita Muqtada al Sadr e i comunisti. (Segue)