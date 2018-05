Grimoldi (Lega): migranti? Gentiloni ha bisogno di una vacanza

Roma, 5 mag. - "Per il premier dimissionario Gentiloni l'Italia ha bisogno di immigrati? No, l'Italia ha bisogno di un premier lucido, mentre Gentiloni ha bisogno di un lungo riposo se sostiene che servono immigrati quando abbiamo un conto da quasi 5 miliardi di euro l'anno da pagare per mantenere i richiedenti asilo, quando abbiamo 600mila clandestini da espellere, molti dei quali criminali della peggior specie, e abbiamo una popolazione carceraria composta per il 40% da immigrati, che costano un altro bel gruzzolo. E ne vogliamo ancora? Povero Gentiloni, ha davvero bisogno di una lunga vacanza dalla politica...". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.