Mozambico, partito opposizione Renamo elegge leader ad interim

Beira (Mozambico), 5 mag. - Il partito di opposizione del Mozambico Renamo ha nominato oggi Ossufo Momade come proprio leader ad interim dopo la morte improvvisa di Afonso Dhlakama, avvenuta giovedì scorso. Ex segretario generale del partito, Momade rimarrà alla guida della Renamo fino al prossimo congresso, di cui non si conosce ancora la data.

Momade "è stato eletto all'unanimità come coordinatore della commissione politica nazionale della Renamo", ha detto alla stampa il portavoce del partito, Alfredo Magumisse.

La morte di Dhlakama è avvenuta in un momento cruciale per il Mozambico: il leader dell'opposizione aveva infatti avuto una serie di incontri con il presidente Filipe Nyusi e stava svolgendo un ruolo cruciale nel processo di pace. Momade ha detto alla stampa che il partito porterà avanti "quanto aveva avviato".

Il funerale di Dhlakama, per 39 anni alla guida della Renamo, si terrà mercoledì a Beira. L'ex guerrigliero e leader politico sarà quindi sepolto nel suo villaggio natale, Mangunde, distante più di 200 chilometri, il giorno dopo.